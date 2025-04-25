25 Nisan 2025, Cuma
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Narin davasında karar günü! Sanıklar hakim karşısında
Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni çuval içinde dere kenarında bulunan Narin Güran'la ilgili açılan davada 12 sanık ile 3 suça sürüklenen çocuğun yargılanması devam ediyor. 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık hakim karşısında hesap veriyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan yılmaz aktardı.