17 Eylül 2024, Salı
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Narin cinayetinde yeni gelişme A Haber'de! Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne arandı?
A haber ekiplerinin Tavşantepe köyünde haber nöbeti sürüyor. Peki Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni detaylar var mı? Sır perdesi nasıl aralanacak? Narin'in köyünde neler yaşanıyor? JASAT ekipleri Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne aradı? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, tüm gelişmeleri olay yerinden aktardı.