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Narin cinayetinde yeni gelişme A Haber'de! Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne arandı?

Narin cinayetinde yeni gelişme A Haber'de! Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne arandı?

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Giriş: 17.09.2024 19:33
A haber ekiplerinin Tavşantepe köyünde haber nöbeti sürüyor. Peki Narin Güran soruşturması ile ilgili yeni detaylar var mı? Sır perdesi nasıl aralanacak? Narin'in köyünde neler yaşanıyor? JASAT ekipleri Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne aradı? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, tüm gelişmeleri olay yerinden aktardı.
Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne arandı?
Nevzat Bahtiyar ve annesinin evinde ne arandı?
Narin’in köyünde neler yaşanıyor?
Narin'in köyünde neler yaşanıyor?
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