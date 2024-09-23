Narin cinayetinde kamera ve ses kayıtları inceleniyor!

Narin Güran soruşturmasında son durumu, adalet bakanı yılmaz tunç açıkladı. Elimizde kamera görüntüleri ve ses kayıtları var dedi. Bütün delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini söyledi. Bakan tunç hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağının altını çizdi.

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