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Myanmar ve Bangladeş’te kasırga can aldı

İHA
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Giriş: 14.05.2023 15:37
Myanmar ve Bangladeş’te etkili olan Mocha Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
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