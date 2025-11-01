Muhteşem köpek Sivas Kangalı! Kangal kış mevsiminde kurt oluyor

Ünü sınırları aşan nam-ı diğer Sivas Kangalı. Özellikleriyle hayranlık uyandırıyor. Öyle ki, ‘Dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında’ yer alıyorlar. Ancak başka bir özellikleri de var. Mesela kış mevsiminde, 'kurt' özellikleri taşımaya başlıyorlar. Ayrıca Sivas kangalının bilinmeyen meziyetleri de var.

