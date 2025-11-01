01 Kasım 2025, Cumartesi

Muhteşem köpek Sivas Kangalı! Kangal kış mevsiminde kurt oluyor
Giriş: 01.11.2025 16:43
Ünü sınırları aşan nam-ı diğer Sivas Kangalı. Özellikleriyle hayranlık uyandırıyor. Öyle ki, ‘Dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında’ yer alıyorlar. Ancak başka bir özellikleri de var. Mesela kış mevsiminde, 'kurt' özellikleri taşımaya başlıyorlar. Ayrıca Sivas kangalının bilinmeyen meziyetleri de var.
