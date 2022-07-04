Muğla’da panik! Akdeniz zarganasını köpek balığı sandılar

Muğla Marmaris'te denize giren tatilciler köpek balığı paniği yaşadı. Bir belediye işçisi eline aldığı tırmıkla balığı kovalamaya başladı. O anlar kameralara yansırken deniz canlısının köpek balığı değil Akdeniz zarganası olduğu ortaya çıktı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahile kadar gelen Akdeniz zarganasını köpek balığı sanan tatilciler büyük panik yaşadı.

Tatilcilerin kaçıştığı gören belediye işçisi Sezai Külünç, eline aldığı tırmıkla denize girdi.

Külünç uzun süre tırmıkla Akdeniz zarganasını kovaladı.

Akdeniz zarganası bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.