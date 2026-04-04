ABD-İran savaşında yeni safha: Topyekün taarruz!

ABD ve İran arasında Körfez'den Tahran'a uzanan gerilim, savaşın kurallarını baştan yazıyor. ABD'nin Tahran ve Kerec'i birbirine bağlayan stratejik bir köprüyü vurmasının ve İran'ın bir gün içinde 4 ABD hava aracını düşürmesinin ardından A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü, ABD'nin "topyekün savaş" doktrinine geçtiğini ve sivil-askeri hedef ayrımını ortadan kaldırdığını belirtti. İran'ın asimetrik harp kapasitesiyle Amerikan hava üstünlüğüne ağır darbeler indirdiğini vurgulayan Ünlü, savaşın devasa maliyeti karşısında Trump yönetiminin ABD kamuoyunu ikna edemediğini ve İran halkının dış tehdide karşı kenetlendiğini aktardı.

