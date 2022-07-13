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Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2022 14:15
Güncelleme:13.07.2022 14:16
Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.
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