13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.