Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde şok gelişme! Mahkeme amca ve hala için kararı verdi

Türkiye Giresun'da öldürülerek dereye atılan minik İkranur Tirsi'yi Müge Anlı ile duymuştu. Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öldürülen minik İkranur Tirsi'nin halası ve amcası yargılandı. Türkiye'yi yasa boğan İkranur cinayetinde öz amca ve hala için karar verildi.