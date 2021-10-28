28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde şok gelişme! Mahkeme amca ve hala için kararı verdi

Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde şok gelişme! Mahkeme amca ve hala için kararı verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2021 15:46
Türkiye Giresun'da öldürülerek dereye atılan minik İkranur Tirsi'yi Müge Anlı ile duymuştu. Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur Tirsi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Öldürülen minik İkranur Tirsi'nin halası ve amcası yargılandı. Türkiye'yi yasa boğan İkranur cinayetinde öz amca ve hala için karar verildi.
Trafik yoğunluğunun yüzde 70 olduğu gözlendi
Trafik yoğunluğunun yüzde 70 olduğu gözlendi
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü ne zaman?
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın düğünü ne zaman?
Mahalleye inan yaban domuzu, köpekleri kovaladı
Mahalleye inan yaban domuzu, köpekleri kovaladı
Müge Anlı’nın aydınlattığı İkranur cinayetinde şok gelişme!
Müge Anlı'nın aydınlattığı İkranur cinayetinde şok gelişme!
Türkiye Şebnem’e ağlıyor!
Türkiye Şebnem'e ağlıyor!
30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
30 saniyede 60 bin TL’lik far hırsızlığı kamerada
Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı...O anlar kamerada
Jandarma ölümün kıyısından çekip aldı...O anlar kamerada
Korkunç anlar! Lüks aracını kenara çekip…
Korkunç anlar! Lüks aracını kenara çekip…
15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı!
15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı!
Dünyaca ünlü ’taksici’ İstanbul’da taksi bulamadı
Dünyaca ünlü 'taksici' İstanbul'da taksi bulamadı
Ece Erken’in sapığı hakim karşısında! Davada flaş gelişme
Ece Erken’in sapığı hakim karşısında! Davada flaş gelişme
Ali Erbaş Şuşa’da şehitler için dua etti
Ali Erbaş Şuşa'da şehitler için dua etti
Daha Fazla Video Göster