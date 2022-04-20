Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşire Muhammed Aslan'ın cansız bedeni bulundu! İşte dolabından çıkan not

Müge Anlı'nın aradığı İstanbul’da gece nöbetinden çıktıktan sonra kayıplara karışan hemşire Muhammed Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. 7 gündür kendisinden haber alınamayan Aslan için Sultangazi Kent Ormanı’nda özel harekat, polis arama kurtarma, çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı bir araştırma başlatılmıştı. Müge Anlı'nın yayınladığı dolabındaki notun ardından Muhammed Aslan’ın cansız bedeni bulundu.