Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Kutlu canice öldürülüp gömülmüş, bir süre sonra ise gömüldüğü yerden çıkartılarak yırtıcı hayvanların yok etmesi için vadiye bırakılmıştı. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının cinayetten bir süre sonra valizle Kayseri'ye getirildiği öğrenildi. Sevil Kutlu'nun annesi arama çalışmaları sırasında Müge Anlı'nın programına katılmış, sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup K. ise Japonya'ya gitmiş olabileceğini iddia etmişti.