02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar

Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 10:47
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Sevil Kutlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 24 yaşındaki bir çocuk annesi Kutlu canice öldürülüp gömülmüş, bir süre sonra ise gömüldüğü yerden çıkartılarak yırtıcı hayvanların yok etmesi için vadiye bırakılmıştı. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Talihsiz kadının cinayetten bir süre sonra valizle Kayseri'ye getirildiği öğrenildi. Sevil Kutlu'nun annesi arama çalışmaları sırasında Müge Anlı'nın programına katılmış, sevgilisi olduğu iddia edilen Yakup K. ise Japonya'ya gitmiş olabileceğini iddia etmişti.
Sevil Kutlu’nun ölümünde korkunç detaylar!
Sevil Kutlu'nun ölümünde korkunç detaylar!
Ankara’daki selde can vermişti!
Ankara'daki selde can vermişti!
Metrobüste alev topuna döndü
Metrobüste alev topuna döndü
Diyarbakır’da dehşet anları!
Diyarbakır’da dehşet anları!
TEM’de görülmemiş operasyon!
TEM’de görülmemiş operasyon!
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü
Durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü
Sevgilisini defalarca bıçakladı!
Sevgilisini defalarca bıçakladı!
Üsküdar’da metrobüs durağında şoke eden görüntüler!
Üsküdar'da metrobüs durağında şoke eden görüntüler!
Daha Fazla Video Göster