Müge Anlı'da flaş gelişme... Esenyurt'ta evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili... |Video

Müge Anlı'da araştırılan Nazlı Dere cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 11 Ekim Cuma günkü bölümünde, Esenyurt'taki evinde katledilen Nazlı Dere olayında şok gelişme yaşandı. Ortaya çıkan kamera kaydını izleyen komşudan canlı yayında şaşırtan açıklama geldi! 67 yaşındaki Nazlı Dere'yi evinde boğazından keserek öldüren katil ya da katiller kim? İşte 11 Ekim Müge Anlı son bölümde Nazlı Dere'nin katili hakkında yaşanan çarpıcı gelişmenin detayları...