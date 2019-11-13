Müge Anlı o sözlerle şoke oldu: Katili söylersem...

Müge Anlı ekibi Kemal Büyükdeniz'in amcası Fuat Büyükdeniz'le konuştu. Öldürülen Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un o gün cinayet şüphelisi olarak ifade vermeye götürüldüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Hanım'ın eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakin bir tavır sergilediğini üzüntülü görünmediğini iddia etti. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını anlattı.