Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran açıklama! "Kardeşini öldürüp attık"

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenlerin kanını donduran anlar yaşandı. 2018'den beri kardeşini arayan Mahmut Aykurt canlı yayındaki açıklamalarıyla Müge Anlı'yı bile şaşkına çevirdi. Mahmut Akyurt, görüştüğü gizemli kişinin kendisine, "Kardeşini öldürüp attık." dediğini ifade etti. Kardeşinin katilinin Akyurt'a nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran o anlar...