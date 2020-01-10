Müge Anlı canlı yayınında kendini aklamaya çalıştı! Kirli oyunda parmağı var mı? |Video

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 Ocak 2020 Cuma günü flaş gelişme yaşandı. Para karşılığında evlililere aracılık yaptığı iddia edilen Cengiz Bey hakkındaki iddiaları canlı yayında yanıtladı. Cengiz Bey para aldı mı? Kirli oyunda bir parmağı var mı? Mağdurlarla canlı yayında yüz yüze geldi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...