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12.11.2019

Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Tüm kadınların birbirinden haberi var...

Müge Anlı programına çıkan Sevgi Demir, Ömer Sırtaş tarafından kandırıldığını iddia etmişti. Yalnız olmadığını da söyleyen Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayından Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla evlendiğini ve çocuklara bakmadığını söylemişti. Ömer Sırtaş Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. İşte Ömer Sırtaş'ın açıklamaları...

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