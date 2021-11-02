02 Kasım 2021, Salı
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Mucize kurtuluşun yıl dönümü! Elif Perinçek bir yılda neler yaşadı?
117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde mucize yaşanmış, 3 yaşındaki Elif Perinçek Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra canlı olarak kurtulmuştu. O mucizevi kurtuluşun üzerinden 1 yıl geçti. A Haber muhabiri Sefer Ayçe minik Elif'in yanından son durumu aktardı.