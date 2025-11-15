15 Kasım 2025, Cumartesi
Muazzez Abacı'yı ihmal mi öldürdü? Kontrast madde yüzünden mi?
Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar var. Onlardan biri de anjiyo işlemi sırasında verilen kontrast maddeydi. Sanatçının menajeri açıklama yaptı ve Abacı'nın doktor hatası yüzünden öldüğünü söyledi. Ekip arkadaşlarımız bu iddianın peşine düştü. Ulaştıkları bilgiler kafaları karıştırdı.