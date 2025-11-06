Motosikletli sürücü kadına böyle çarptı

Kaza saat 15.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih Y.(42) yönetimindeki 16 BDM 165 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A.(21)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

