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Motosiklet sürücülerinin karşılaştığı tehlikeler! Sürücüler kurallara uyuyor mu?

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Giriş: 03.09.2021 09:36
Motosiklet kimileri için bir ulaşım aracı, kimileri içinse tutku. Öyle ki kullananların sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak bu durum trafikteki riskleri de beraberinde getiriyor. Peki motosiklet kazaları en çok neden kaynaklanıyor? İşte tüm soruların cevapları…
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