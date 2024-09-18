18 Eylül 2024, Çarşamba
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Motokuryeye önce hareket sonra darp!
Samsun'da araç sürücüsü ile kurye arasında trafikte seyir halindeyken tartışma çıktı. Sürücü, motosikletin önünü keserek önce kuryeye hakaret ederek, "Niye duruyorsun önümde" dedikten sonra yumruk attı. O anlar ise kurye tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurye darp raporu alarak şikayetçi oldu.