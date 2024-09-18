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Motokuryeye önce hareket sonra darp!

Motokuryeye önce hareket sonra darp!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 22:17
Samsun'da araç sürücüsü ile kurye arasında trafikte seyir halindeyken tartışma çıktı. Sürücü, motosikletin önünü keserek önce kuryeye hakaret ederek, "Niye duruyorsun önümde" dedikten sonra yumruk attı. O anlar ise kurye tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurye darp raporu alarak şikayetçi oldu.
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