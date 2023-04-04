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Modern teknolojiyle donatılan dev hastane! Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 11:39
Modern teknolojiyle donatılan bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Modern teknolojiyle donatılan dev hastane
Modern teknolojiyle donatılan dev hastane
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