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Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Reklama tıkladı binlerce lirasından oldu! Emekli emniyet müdürüne tuzak...

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Giriş: 24.09.2023 10:06
Bursa'da yaşayan emekli emniyet müdürü C.D, sosyal medyada görerek tıkladığı "kart aidatı iadesi" reklamı sonrası müşterisi olduğu özel bankadan aradığını belirten dolandırıcıya yüklü miktarda parasını kaptırdı. Telefondaki dolandırıcıya telefonuna gelen şifreleri veren C.D 277 bin lirasından oldu. İşte detaylar...
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