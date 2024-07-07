07 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Mithras Tapınağı'nda yeni keşif! Gizli ayinlere katılanların konakladığı alan bulundu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2024 12:59
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Mithras dinine ait bin 900 yıllık yer altı tapınağında, gizli ayinlere katılanların konakladığı alan bulundu. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
El yapımı baston nasıl yapılır?
El yapımı baston nasıl yapılır?
Hicri yılbaşı ne demek? Önemi nedir?
Hicri yılbaşı ne demek? Önemi nedir?
15 Temmuz kahramanı
15 Temmuz kahramanı
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Bahçelievler’de 5 bina tahliye ediliyor
Bahçelievler'de 5 bina tahliye ediliyor
Erzurum’da feci kaza
Erzurum'da feci kaza
Malatya’da aile katliamı
Malatya'da aile katliamı
Görmeyen gözleri öğretmen olmasına engel olamadı
Görmeyen gözleri öğretmen olmasına engel olamadı
Mithras Tapınağı’nda yeni keşif
Mithras Tapınağı'nda yeni keşif
Düğün yeri ringe döndü
Düğün yeri ringe döndü
15 Temmuz şehidi Sertbaş’ın hikayesi
15 Temmuz şehidi Sertbaş’ın hikayesi
1 ton kaçak midye ele geçirildi
1 ton kaçak midye ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster