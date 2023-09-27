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MİT personel alımı yapacak! İşte şartlar ve alım yapılacak branşlar

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 10:01
Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Ankara ve İstanbul'da görev yapacak doktor ve sağlık personeli alımı yapılacak. Aranan şartları karşılayan kişiler MİT kariyer sayfasından öz geçmişlerini gönderecek.
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