MİT personel alımı yapacak! İşte şartlar ve alım yapılacak branşlar

Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Ankara ve İstanbul'da görev yapacak doktor ve sağlık personeli alımı yapılacak. Aranan şartları karşılayan kişiler MİT kariyer sayfasından öz geçmişlerini gönderecek.

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