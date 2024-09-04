Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak.