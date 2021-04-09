Mısır Çarşısı'nda Ramazan bereketi

Tarihi çarşıda Ramazan ayına günler kala hareketlilik artıyor. A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında Mısır Çarşısı'ndaki son durumu aktardı. Yarın İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde tarihi çarşıda hareketlilik yaşandığını ifade eden Ergen, sosyal mesafe kuralına ve maske kuralına ise dikkat edilmediğini vurguladı. İşte Ramazan öncesi tarihi çarşıda son durum...

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