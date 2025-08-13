Miras kavgasında yeğenini darbeden dayı tutuklandı

Adana'da miras kavgası, kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Dayısının sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Alpaltun, "Beni yarım adam yaptılar, ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırgan ise, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum" şeklinde savunma yaptı.