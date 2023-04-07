Minika Çocuk ve MinikaGo'dan deprem bölgesinde çocuklar için oyun çadırları

Turkuvaz Medya'nın önemli yayın organları Minika Çocuk ve MinikaGo, deprem bölgesinde faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Depremden etkilenen çocukların hayata daha hızlı dönmesini sağlayan Minika, oyun çadırlarında onlara mübarek Ramazan ayının coşkusunu yaşatarak iftar sofrası kuruyor.