10 Eylül 2023, Pazar
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Milyar dolarlık "Tatlı Miras" kavgasında ortalık yine karıştı! Şok talep: Oradan da pay istediler
Türkiye'nin en büyük miras davalarından olan Tatlıcı miras davasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten yeni bir gelişme yaşandı. Merhum iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan 3 oğlu ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve ondan olan Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, Tatlıcı'nın ilk eşi Hacı Bedriye Gönüldaş'a kadar uzandı. Nurten ve Uğur Tatlıcı, Gönüldaş'a ait olan tek dairenin Mehmet Salih Tatlıcı tarafından alındığını öne sürerek pay istedi. Gönüldaş'ın davanın açılmasından kısa süre sonra vefat ettiği öğrenildi.