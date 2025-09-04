Mide bulandıran düzenekli kasaba vatandaşlardan sert tepki: "Böyle esnaflık olmaz, alışveriş yaptığıma pişman oldum"

Gaziantep'te bozuk etleri vatandaşa yedirmek için özel düzenek kurduğu tespit edilen kasap mühürlendi. Mide bulandıran düzenekli kasaptan daha önce alışveriş yaptığını söyleyen vatandaşlar ise yaşananlara tepki göstererek en ağır cezanın verilmesini istedi.

