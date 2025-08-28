MHRS’den hastane randevusu satışı! Fırsatçılar randevu arayana nasıl ulaşıyorlar?

MHRS'de yoğunluğun olduğu bazı polikliniklerde randevu bulmak zaman alabiliyor. İşte fırsatçılar da bu durumu bir kazanç kapısına dönüştürdü. Randevu bulamayanlara ulaşıyorlar ve 200 ila 500 lira gibi görece ucuz meblağlara onlara randevu satıyorlar. Bu kişilere nasıl ulaştıkları zaten başlı başına bir muamma. Aynı çete skandal şekilde sağlık kurulu raporu için de garanti verdiğini iddia ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN