MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa! Bahçeli Ferdi Tayfur'un mezar taşını yaptırdı
MHP lideri Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a vefa! Bahçeli Ferdi Tayfur’un mezar taşını yaptırdı

MHP lideri Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a vefa! Bahçeli Ferdi Tayfur'un mezar taşını yaptırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 11:51
MHP lideri Devlet Bahçeli, ocak ayında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Türk-İslam sanatından motifler kullanıldı.
MHP lideri Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a vefa! Bahçeli Ferdi Tayfur’un mezar taşını yaptırdı
