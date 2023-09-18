18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mezitli Devlet Hastanesi ne zaman hizmete girecek?

Mezitli Devlet Hastanesi ne zaman hizmete girecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 15:51
Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni devlet hastanesinin yapımı sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
500 yaşında hayran bırakıyor!
500 yaşında hayran bırakıyor!
Mezitli’ye yeni devlet hastanesi
Mezitli'ye yeni devlet hastanesi
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı
Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı
Balıkçı ağına takıldı! Nesli tehlike altındaki…
Balıkçı ağına takıldı! Nesli tehlike altındaki…
Elif’in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Elif’in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!
Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
Eski nişanlısını pompalı tüfekle darbetti!
Bakan Tunç’tan nafaka açıklaması
Bakan Tunç'tan nafaka açıklaması
Yusufeli Barajı’nda ilk türbin testi
Yusufeli Barajı'nda ilk türbin testi
İnşaat demirine kapsamlı denetim
İnşaat demirine kapsamlı denetim
1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir!
1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir!
Öfkeli baba masaj salonunu bastı
Öfkeli baba masaj salonunu bastı
Daha Fazla Video Göster