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Mezbaha kasaplığından kamçı ustalığına! Avrupa’dan siparişler geliyor

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 08:52
Güncelleme:17.12.2022 08:52
İzmirli Nedim Artun 23 yıl önce mezbahada çalışırken bir yandan da kamçı yapmaya başladı. İşinin inceliklerini öğrendi. Şimdilerde ise çok sayıda ülkeye kamçı ihraç ediyor.
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