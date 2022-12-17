Mezbaha kasaplığından kamçı ustalığına! Avrupa’dan siparişler geliyor

İzmirli Nedim Artun 23 yıl önce mezbahada çalışırken bir yandan da kamçı yapmaya başladı. İşinin inceliklerini öğrendi. Şimdilerde ise çok sayıda ülkeye kamçı ihraç ediyor.

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