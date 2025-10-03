03 Ekim 2025, Cuma

Meydan muhaberesini aratmayan kavga kamerada: 30 yaralı
03.10.2025 14:02
Adıyaman’da dün köyde başlayıp adliye önünde devam eden 2 grup arasındaki taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 30 kişi yaralandı.
