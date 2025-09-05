Mevlid Kandili’nde Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Sakal-ı Şerif’i cuma namazı sonrası vatandaşların ziyaretine açıldı. Dikmen Mahallesi Camii’ne getirilen Sakal-ı Şerif, cam fanus içinde cemaatin yoğun ilgisine sunuldu. Ziyaret sırasında cami avlusunda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görüp dua etti. Bazı cemaat üyeleri Sakal-ı Şerif’i öperek yüzlerine sürdü ve duydukları manevi heyecanı dile getirdi. İlk kez bu imkanı yaşayan Mücahit Akgün, “Çok güzel bir duygu, ilk defa gördüm” sözleriyle mutluluğunu ifade etti. Cami İmamı Muhammet Fatih Kadıoğlu ise Mevlid Kandili’ne denk gelen bu anlamlı ziyaretin kendileri için büyük bir nasip olduğunu söyledi.

