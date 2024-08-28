28 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Metris Cezaevi'nde yangın paniği! İlk açıklama geldi
İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale ile alevler söndürülürken yangına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. Açıklamada yangının neden çıktığı belirtilirken olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmadığı kaydedildi.