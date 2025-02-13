Meteoroloji’den fırtına uyarısı! Yurtta kar ve fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için uyarıda bulundu. Yurt genelinde kar ve fırtına etkili olacak. Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. İstanbul’da kar yağışı sona erdi. Trafik yoğunluğu ise yüzde 60’lara kadar çıktı. İşte tüm detaylar…

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