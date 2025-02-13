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Meteoroloji’den fırtına uyarısı! Yurtta kar ve fırtına

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Yurtta kar ve fırtına

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 09:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için uyarıda bulundu. Yurt genelinde kar ve fırtına etkili olacak. Türkiye'yi etkisine alan soğuk hava ve kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. İstanbul’da kar yağışı sona erdi. Trafik yoğunluğu ise yüzde 60’lara kadar çıktı. İşte tüm detaylar…
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Meteoroloji’den fırtına uyarısı! Yurtta kar ve fırtına
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