Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2024 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde seyretmeye devam edeceği bildirilirken, Ege ve Marmara’da yer yer kuvvetli rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.