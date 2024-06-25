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Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2024 hava durumu raporu...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 16:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstünde seyretmeye devam edeceği bildirilirken, Ege ve Marmara’da yer yer kuvvetli rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.
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