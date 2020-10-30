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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Sabah Gazetesi haber müdürü Erhan Öztürk: Uzlaşma kültürü olan bir liderdi

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Giriş: 30.10.2020 10:31
Güncelleme:30.10.2020 10:48
Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz 72 yaşında vefat etti. Yılmaz, bir süredir akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Sabah Gazetesi haber müdürü Erhan Öztürk, A Haber canlı yayınında "Türkiye’nin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Mesut Yılmaz uzlaşma kültürü olan milliyetçi muhafazakar bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz 72 yaşında vefat etti. Yılmaz, bir süredir akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. Sabah Gazetesi haber müdürü Erhan Öztürk, A Haber canlı yayınında "Türkiye'nin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Mesut Yılmaz uzlaşma kültürü olan milliyetçi muhafazakar bir liderdi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti SON DAKİKA: MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

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