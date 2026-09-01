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Giriş Tarihi:
01 Eylül 2026 12:46
DHA
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Mersin'de otomobil iş yerine daldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı tarafta bulunan oto galerinin camından içeri girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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