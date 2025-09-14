Meram Bağı’nda kazanlar kuruldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Pekmez ve Bulgur Kaynatma Etkinliği'nin dördüncüsü Meram Bağı'nda gerçekleştirildi. Hem Konyalılardan hem de protokol üyelerinden yoğun ilgi gören etkinlikte misafirler, bağbozumuna katıldılar, kazanlarda kaynayan pekmez köpüğünün ve bulgurun tadına baktılar. Binlerce yıllık kültürü yeniden yaşatan program renkli görüntülere de sahne oldu.