Mengen’de ters şeritte tehlikeli yolculuk kamerada

Edinilen bilgiye göre, Mengen mevkisinde hafif ticari araç sürücüsü ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler, aracın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. O esnada yolda ilerleyen bir trafik polisi ekibi, aracı durdurdu. Ters istikamette ilerleyen sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi.

