Melisa Döngel’in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu! Melisa Döngel’in estetiksiz halini kimse tanıyamadı! Melisa Döngel de estetiksiz harikası çıktı!

Son yıllarda ekranın dikkat çeken isimlerinden olan Melisa Döngel, son haliyle hayal kırıklığı yaşattı. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri haline gelen oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Ardından Döngel'in estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu!