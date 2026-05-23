Geleneksel sporların kalbi burada atıyor: 8. Etnospor Kültür Festivali’nin 3. gününde coşku dorukta

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve geleneksel sporların dünyadaki en büyük buluşma noktası olan 8. Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde de hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen dev organizasyon, "Geçmişten Geleceğe" kurduğu kültür köprüsüyle binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, ecdat yadigarı sporlar ve kültürel değerler adeta yeniden hayat buluyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, festival alanındaki son durumu ve vatandaşları bekleyen dolu dolu etkinlik programını yerinden aktardı.