Mehmet Ali Erbil canlı yayında o anları ilk kez anlattı: Fişimi çekin dedim |Video

Mehmet Ali Erbil canlı yayında yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği o anlara ait bir anısını ilk kez anlattı. Erbil, özel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına katıldı. 235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in değişimi dikkat çekti. Erbil'in ilk kez sakal bıraktığı görüldü. Hastanede yaşadığı zor günleri "Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Kardeşime ve ilk eşim Muhsine'ye 'böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin' dedim." şeklinde ifade eden Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!