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Megakent İstanbul’un göbeğinde bir köy: İshaklı

Megakent İstanbul’un göbeğinde bir köy: İshaklı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 14:54
Beykoz'un İshaklı Köyü muhteşem doğası ile görenleri hayran bırakıyor. A Haber ekibi de köyde bir gün geçirdi.
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