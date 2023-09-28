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Mecidiyeköy'de patlama: ATM'de yangın çıktı...

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Giriş: 28.09.2023 11:02
İstanbul Şişli'de ATM'lere bağlı olduğu elektrik kofrası patlayarak alev aldı. Yangın, hattın elektriği kesildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kofranın patlaması ve yanması cep telefonu ile görüntülendi.
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