04 Kasım 2025, Salı
Mavi yumurtlayan 2 tavuğuna gözü gibi bakıyor
Hatay'da kümesinde bulunan 100 tavuğuyla yumurta üretimi yapan Nafile Sürmeli, 10 yıldır kendisinde olan ve mavi yumurtlayan Araucana cinsi 2 tavuğuna adeta gözü gibi bakıyor. Sürmeli’nin tavuklarının mavi yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.