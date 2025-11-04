Mavi yumurtlayan 2 tavuğuna gözü gibi bakıyor

Hatay'da kümesinde bulunan 100 tavuğuyla yumurta üretimi yapan Nafile Sürmeli, 10 yıldır kendisinde olan ve mavi yumurtlayan Araucana cinsi 2 tavuğuna adeta gözü gibi bakıyor. Sürmeli’nin tavuklarının mavi yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.